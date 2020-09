Ennesima scossa di terremoto nel trapanese con epicentro in mare al largo di Pantelleria. L’evento tellurico, di magnitudo 3,5 Richter, si è verificato alle 23.52 di ieri sera, venerdì 18 settembre 2020, ad una profondità di 223,4 km. Non si registra alcun danno anche se le ripetute scosse di terremoto degli ultimi giorni non lasciano tranquilla la cittadinanza.

The post Scossa di terremoto 3,5 Richter al largo di Pantelleria first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa