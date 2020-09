Ruba in una villetta di Tonnarella mentre i proprietari dormono. Arrestato un mazarese

Ruba un motorino e un soffiatore a scoppio da una villetta di Tonnarella mentre i proprietari dormono. Poi viene beccato dalla polizia sul Lungomare Fata Morgana. E’ stato arrestato dopo un piccolo inseguimento B.A., classe 79. pregiudicato di Mazara la notte di martedì scorso. L’uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio. Ecco i dettagli nella nota della polizia.

La notte di martedì 15 settembre, i poliziotti della Volante del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto B. A., classe ’79, mazarese con precedenti per reati contro il patrimonio.

Gli agenti della Volante, percorrendo il lungomare Fata Morgana, nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione del territorio, si sono accorti di un uomo che, su uno Scarabeo, stava trasportando un voluminoso soffiatore a scoppio. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso del conducente, poi identificato per B. A., gli hanno ingiunto di fermarsi per un controllo.

B. A., in un …









Leggi la notizia completa