È stato ritrovato oggi intorno a mezzogiorno, l’anziano che si era allontanato dalla propria abitazione. I familiari non vedendolo in casa avevano sporto denuncia di scomparsa alle autorità locali. Nella giornata odierna, una pattuglia ha ritrovato l’uomo in buone condizioni fisiche e lo ha riportato al proprio domicilio.

Il comandante della PM Giuseppe Mauro si è complimentato con i colleghi che continuano a vigilare sull’intero territorio comunale.

The post Ritrovato l'uomo scomparso a Partanna first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









