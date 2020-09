Una rissa e un accoltellamento, nella notte tra venerdì e sabato, nella zona del centro storico di Trapani.

La rissa è scoppiata per futili motivi nelle vicinanze della Casina delle Palme ed ha coinvolto due gruppi di giovani che se le sono date di santa ragione. Poco dopo un episodio più grave in Corso Italia dove un ragazzo è stato accoltellato.

Tra i due episodi non ci sarebbe alcun collegamento. Indagini in corso per individuare i responsabili della rissa e dell’aggressione.









