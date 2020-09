Referendum. Tutto pronto a Mazara e Marsala. Seggi, regole, orari. Quello che c’è da sapere

Sono 39mila 651 (20mila 474 donne e 19mila 177 uomini) gli elettori chiamati alle urne nel Comune di Mazara del Vallo domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari.

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”.



Al Comune di Mazara del Vallo sono 50 le sezioni elettorali oltre ad un seggio volante (ospedale) che dipende dalla sezione n. 12. Rispetto alle precedenti consultazioni elettorali o referendarie, le sezioni 14- 16-17-18-25 e 39 precedentemente ubicate nel plesso scolastico di via Santoro Bonanno (chiuso per motivi di sicurezza), sono state trasferite nel plesso scolastico di via Gualtiero.

Ieri pomeriggio i plessi scolastici sedi di seggio elettorale sono stati consegnati all’amministrazione comunale. Oggi alle …









