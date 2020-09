“Perchè i candidati di Marsala non pubblicano curriculum e redditi?”

Ma che lavoro fa Massimo Grillo?!

La mia lettera vuol cominciare con una provocazione, ma in questa atipica campagna elettorale non potendo frequentare le piazze ed i comizi ci si attrezza per cercare informazioni online sui candidati.

Sarebbe bello se tutti i candidati alla carica di Sindaco, come segno di trasparenza, rendessero pubblico il proprio lavoro (quindi le proprie competenze), il proprio reddito ed il proprio curriculum.

Un segnale chiaro dato già dai candidati a sindaco in varie città.

Quindi la domanda “Che lavoro fa Massimo Grillo?” potrebbe anche essere “Che lavoro fa Sebastiano Grasso?”.

Su questo punto risultano chiare le posizione del “Prof.” Dugo, del “Dott.” Di Girolamo o dell’ “Architetto” Rodriquez ma meno il loro reddito ed il loro curriculum vitae.

Sarebbe bello che questa mia lettera fosse uno stimolo per tutti i candidati a rendere pubblici i propri curriculum, il proprio reddito ed il proprio lavoro…Nel …









