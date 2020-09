Palermo. Droga, armi, furto di energia e due serpenti: arrestato cubano 46enne con regolare permesso di soggiorno

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto per furto aggravato, detenzione abusiva di armi bianche, coltivazione illecita di sostanza stupefacente e detenzione illegale senza la prescritta documentazione CITES di specie animali protette, G.G. G., 46enne, cubano, con regolare permesso di soggiorno.

I militari hanno effettuato una perquisizione nei pressi della stazione centrale, con ausilio di unità cinofila, rinvenendo e sequestrando :

– oltre un kg di “marijuana“ e 16 piante all’interno di una serra artigianale; – euro 400,00 in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’illecita attività; – bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento e la coltivazione; – un machete, una balestra e una catana.

Nella circostanza, con l’intervento dei Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo, venivano recuperati due serpenti vivi, un “boa constrictor” e un “python regius“, detenuti senza la prescritta documentazione.

Inoltre, veniva accertato, unitamente a personale ENEL, che l’immobile era collegato abusivamente alla …









