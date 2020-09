Paceco. Nuova illuminazione in alcune strade. Si completa piazza Vittorio Emanuele

Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico di un’altra parte della pubblica illuminazione a Paceco e nelle frazioni, attraverso la collocazione di corpi illuminanti a basso consumo in sostituzione degli impianti ormai obsoleti, mentre la scorsa settimana ha preso il via il secondo lotto dei “lavori di messa in sicurezza della piazza Vittorio Emanuele”, che consentirà di completare la ristrutturazione della piazza principale di Paceco.

Lo comunica l’Amministrazione Scarcella, che nei mesi scorsi aveva approvato i relativi progetti elaborati dal V Settore Lavori Pubblici del Comune.

I nuovi interventi per il miglioramento dell’illuminazione stradale con lampade Led (Light emitting diodes), interessano la via Sapone (nel tratto tra le vie Michele Amari e Libertà), la via Umberto I, la via Amendola (nel tratto tra la piazza Vittorio Emanuele e via Torrearasa), la via Giuseppe Garibaldi a Nubia (dalla via Del Melograno fino al centro della frazione) e un …









Leggi la notizia completa