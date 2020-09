Morto Diego Planeta, diresse Cantine Settesoli di Menfi

PALERMO, 19 SET – E’ morto Diego Planeta, nome di spicco della vitivinicoltura siciliana, fondatore dell’omonima casa vinicola e, dal 1973 al 2011, presidente delle Cantine Settesoli di Menfi (Agrigento). Planeta aveva 80 anni. Era stato anche presidente dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino e di Assovini. Nato a Palermo Planeta è stato al centro della viticoltura e dell’enologia siciliana. Ha trasformato l’azienda di famiglia rendendola una grossa attività produttiva nota in tutto il mondo. “Poliedrico, cosmopolita e visionario nei suoi interessi e nelle sue passioni, ci lascia uno dei padri fondatori del vino siciliano”, dice l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera. “Da Presidente dell’Istituto regionale Vite e Vino il Cavaliere Planeta, ebbe l’intuizione di avvalersi della professionalità di Giacomo Tachis e insieme crearono le condizioni per rinnovare totalmente la viticoltura siciliana, dandogli un respiro internazionale – prosegue l’assessore – Cavaliere del Lavoro e uomo di rara …









