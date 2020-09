Mazara. Tenta di rubare in una villa a Tonnarella: arrestato pregiudicato mazarese  

La notte di martedì 15 settembre, i poliziotti della Volante del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto B. A., classe ’79, mazarese con precedenti per reati contro il patrimonio.

Gli agenti della Volante, percorrendo il lungomare Fata Morgana, nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione del territorio, si sono accorti di un uomo che, su uno Scarabeo, stava trasportando un voluminoso soffiatore a scoppio. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso del conducente, poi identificato per B. A., gli hanno ingiunto di fermarsi per un controllo.

B.A., in un attimo, abbandonando il ciclomotore con il suo carico, è fuggito a piedi, cercando di far perdere le sue tracce nella vegetazione alta presente in quel tratto di strada. Gli operatori, prontamente, hanno chiamato in ausilio una seconda Volante che, perlustrando attentamente le vie limitrofe, è riuscita a individuare il mazarese. Questi ha tentato nuovamente di scappare ma gli operatori …









