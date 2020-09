La società Mazara calcio comunica che nei giorni scorsi è avvenuto il tesseramento del nuovo under arrivato in casa gialloblu, MANUEL MERLINO di Monforte San Giorgio (Messina), classe 2001, alto 1,83, difensore centrale. Il neo canarino ha già giocato i due incontri del primo turno di coppa Italia, destando ottima impressione. Il giovane calciatore arriva dalle giovanili del Modena (Lega Pro), ha indossato le maglie delle giovanili anche della Lucchese (Lega Pro), ha giocato da titolare nel Villadalmè (Serie D), ha indossato le maglie anche del Messina (Lega Pro) e Siracusa (Lega Pro). Il neo arrivato si è abbastanza integrato con i nuovi compagni, distinguendosi anche per tecnica, visione di gioco e grande impegno. Manuel Merlino è disponibile per la prima gara di campionato di domani al Nino Vaccara con la Sancataldese.

The post Mazara calcio: il giovane difensore Manuel Merlino in gialloblu first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, …









Leggi la notizia completa