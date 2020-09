Marsalese muore in piscina a Palermo 

Accusa un malore mentre nuota in piscina a Palermo: un uomo di Marsala è morto ieri a Palermo. La tragedia è accaduta nella piscina del Cus, in Via Altofonte. L’uomo, M.T., 63 anni, nato a Marsala e residente a Palermo, intorno alle 12.30, aveva raggiunto insieme alla moglie la piscina della struttura per fare un po’ di attività sportiva. Dopo appena un quarto d’ora il 63enne si sarebbe sentito male.

Immediato l’intervento degli assistenti bagnanti che hanno eseguito le manovre di primo soccorso utilizzando anche un defibrillatore in attesa che arrivassero i sanitari del 118, giunti a bordo di un’ambulanza dopo circa 10 minuti. Per lui però non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e il medico legale per effettuare l’ispezione cadaverica. A stroncare il 63enne potrebbe essere stato un infarto fulminante.









