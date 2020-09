La promiscuità in politica e la spartizione di potere a Marsala

La promiscuità è ricchezza. Nel ventesimo secolo ha assunto un giudizio morale non edificante. In relazione all’attività sessuale al di fuori di un rapporto stabile non era ben vista. Il ’68 cambiò l’ idea con l’avvento della rivoluzione sessuale.

La legge sul divorzio nacque anche sotto la spinta di quel movimento a supporto, oltre alla più nobile e importante idea, che ci si possa affrancare da un matrimonio infelice, emotivamente dannoso e spesso violento, con la donna quasi sempre la vittima. Poi appunto arrivò nel belpaese la legge del’70 che permise scindere l’unione matrimoniale ed unitamente ad una campagna d’informazione e di un incentivazione alla prosecuzione degli studi emancipò la donna. La promiscuità è ricchezza quando si contaminano culture, musicali, letterarie, cinematografiche, pittoriche. Lo è quando si mescolano etnie. Tra religioni. Nella società tra anziani, giovani, disabili, lgbtq ed etero. In economia con il contributo di pubblico e privato. Anche …









