Incidente sulla Palermo-Mazara. Furgone si ribalta, ferito il conducente

Un furgone si ribalta sull’autostrada A29 all’altezza dello svincolo di Partinico, in direzione Palermo. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30. Il furgone, guidato da un uomo, si è ribaltato per cause ancora da accertare.

Il conducente è rimasto ferito, ma non in pericolo di vita. Testimoni raccontano, infatti, che è riuscito ad uscire dall’abitacolo con le proprie gambe, seppur insanguinato per una ferita. Il traffico risulta rallentato. Sul posto è giunta un’ambulanza, presenti anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.









