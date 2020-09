Il mondo del vino in lacrime, morto Diego Planeta

Il mondo del vino e dell’imprenditoria siciliana perde una figura di riferimento. All’età di 80 anni si è spento il cavaliere Diego Planeta, storico Presidente di Cantine Settesoli di Menfi e vero

e proprio uomo guida del processo di rinnovamento della vitivinicoltura siciliana.

Palermitano di origine ma In pratica Cittadino onorario di Menfi, ha rappresentato per la città di Menfi e per tutto il Comparto vitivinicolo un punto di riferimento perché ha saputo innovare e rivoluzionare un intero settore rilanciando in tutto il mondo la cultura del vino .

nel 2004 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

I funerali si terranno lunedì mattina 21 settembre alle ore 11.00 nella chiesa madre di Menfi

Alla famiglia le condoglianze della redazione di primapagina

