Festa della Tagliata, controlli anticovid della Croce Rossa

Per la festa della Madonna della Tagliata a Castelvetrano rimane invariato il programma religioso. Nonostante il Comune abbia sospeso la realizzazione della tradizionale fiera, presso la chiesa dedicata alla Madonna (in via Tagliata) si terranno due giorni di iniziative, tra santa messe e pellegrinaggi individuali. Per evitare assembramenti, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, le celebrazioni avverranno nell’area esterna della chiesa. Oggi (sabato 19) alle ore 8:00, è stata celebrata la santa messa presieduta da don Giuseppe Undari, Vicario foraneo di Castelvetrano. Domenica, invece, la santa messa sarà celebrata alle ore 9:00, presieduta da don Gioacchino Arena.

In ambedue i giorni, al termine delle celebrazioni eucaristiche saranno possibili i pellegrinaggi individuali al simulacro della Madonna che verrà posizionato all’esterno della chiesa. Il cancello della chiesa rimarrà aperto sino alle 12 e poi dalle 16 alle 23 e sarà presidiato dai volontari del Comitato della Croce Rossa di Castelvetrano, che garantiranno l’ingresso contingentato.



