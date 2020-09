Elezioni a Marsala. La “governance” infinita di Grillo

È stata presentata, ieri mattina, la squadra di governance che dovrà coadiuvare il candidato sindaco di Marsala Massimo Grillo e la sua giunta.

Si tratta di 8 nomi: Diego Maggio, Salvatore Agate, Salvatore Ombra, Vincenzo D’Alberti, Gianfranco Rossi, Renato Briante, Francesco Motta, Fabio Sardo. Una squadra quasi tutta formata da ingegneri, volta ad ottimizzare la spesa pubblica, risolvere i problemi dei rifiuti, a farsi carico delle criticità dell’agricoltura, del turismo e dello sviluppo del territorio e dello sviluppo sostenibile.

A questa governance si affiancheranno altri tecnici con altre competenze specifiche, magari quando la giunta si riunirà tutta lo potranno fare in spazi aperti e con l’ausilio di un pulmino.

Quattro gli attuali assessori indicati: Oreste Alagna, Antonella Coppola, Arturo Galfano, Paolo Ruggieri.

Al momento la squadra, escluso il candidato sindaco, è composta da 12 elementi, tra cui una sola donna.









