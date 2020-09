Custonaci, Morfino: «Due nuovi casi positivi al Coronavirus»

Due casi di Covid-19 positivi a Custonaci. A renderlo noto è il sindaco Giuseppe Morfino, informato stamani dall’Asp.

In particolare, si tratta di due coniugi quarantenni, da giorni in casa in attesa dell’esito del tampone.

Il contagio potrebbe essere avvenuto tramite un parente che vive fuori dalla Sicilia e che ha trascorso qualche giorno a Custonaci. L’uomo rientrato nella città di residenza è risultato successivamente positivo al Covid-19.

I coniugi di Custonaci si trovano a casa dove stanno osservando la quarantena obbligatoria.

«Auguriamo – dice il sindaco Giuseppe Morfino – ai due nostri concittadini e al loro parente pronta guarigione.

Esorto le cittadine e ai cittadini di Custonaci – conclude il sindaco – a stare sereni e a continuare a osservare le misure di prevenzione e contenimento del Coronavirus indossando le mascherine, detergendo le mani e mantendo il distanziamento sociale di un metro».

