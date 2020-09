Coronavirus, Sicilia: quasi cento nuovi contagi, oggi. E i ricoverati sono quasi 200

Altri 98 tamponi positivi in Sicilia nella ultime 24 ore (ieri erano stati addirittura 179. Sono questi i dati diffusi dal ministero della Sanità che ha però riscontrato sì un aumento dei ricoverati (ora sono 191, ieri erano 179) ma meno persone in terapia intensiva che alla fine è il “numero” più importante. Non ci sono state vittime (il numero complessivo resta di 296). Il numero delle persone attualmente positive è dunque di 2232 persone, 2028 delle quali in isolamento domiciliare. Ci sono però anche 23 persone guarite. 4344 il numero complessivo dei tamponi, numero piuttosto elevato.

Dei 98 nuovi casi siciliani di Covid 19, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, 21 si sono registrati a Catania, 48 a Palermo, 9 a Messina, 2 a Siracusa, 2 a Enna, 3 a Ragusa, 9 a Trapani, 4 ad Agrigento e nessuno a Caltanissetta.

Sono 1.638 i nuovi casi e 24 le persone morte con coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I dati sono stati elaborati dal Ministero della Salute e sono …









