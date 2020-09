Coronavirus, 284 positivi nel trapanese. E’ record di contagi in Sicilia

Aumentano in maniera preoccupante i casi di Coronavirus. Nel trapanese +14, in Sicilia +179, dato mai così alto dall’inizio dell’epidemia e, anche nel resto d’Italia, c’è stato un netto incremento rispetto ai giorni precedenti con 1907 casi.

I dati nel trapanese – I casi totali salgono ora a 284 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) e sono così distribuiti nelle diverse città: Alcamo 28; Buseto Palizzolo 19; Calatafimi-Segesta 17; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 9; Castelvetrano 17; Custonaci 0; Erice 13; Gibellina 0; Marsala 38; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 11; Salemi 46, Santa Ninfa 7; Trapani 53; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 2; Petrosino 5. Ricoverati non in Terapia intensiva – 13; Guariti – 147; Isolamento domiciliare obbligatorio – 271; Decessi – 6; Totale tamponi effettuati – 28.547; Test sierologici su personale sanitario – 10.217; Test per ricerca antigene – 1.767. Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

A Trapani chiusa una filiale Unicredit – Un dipendente della filiale dell’Unicredit di via Garibaldi, nella zona …









Leggi la notizia completa