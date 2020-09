Convocata seduta del Consiglio comunale, debiti fuori bilancio e tariffe Tari 2020 all’odg

Il presidente del consiglio comunale di Castelvetrano, Avv. Patrick Cirrincione ha convocato per la giornata di mercoledì 23 settembre alle ore 9.30, una seduta del massimo consesso civico che si terra’ nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming..

Questi i punti all’ordine del giorno della seduta del 23 settembre

“Sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani – Presa d’atto e riconoscimento debito fuori bilancio”;

“Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)”;

“Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) Approvazione piano economico-finanziario e tariffe per l’anno 2020”;

Ordine del Giorno “Invito al Sindaco a riferire in Consiglio comunale in ordine alla richiesta istruttoria Prot. Registro Ufficiale n. I.0032557 dell’11/08/2020 inviata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio I – Consulenza e Studi Finanza Locale Consulenza …









