Impatto violentissimo e tanta paura. Questa notte, attorno alle 3, in via Marconi, in corrispondenza di via Principe Umberto, una Land Rover si è ribaltata dopo aver tamponato una vettura in sosta. Per motivi ancora da accertare, il conducente del Suv ha perso il controllo andando a sbattere contro un’altra vettura regolarmente in sosta, una Mini Cooper, la quale ha fatto da trampolino al fuoristrada che ha concluso la propria corsa pochi metri avanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed il 118 per le prime cure. Sul mezzo, oltre al conducente, viaggiavano altre 3 persone.

The post Brutto incidente in via Marconi: auto si ribalta first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa