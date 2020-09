[Amministrative 2020] Cave di Cusa, consorzio dell’oliva e valorizzazione della costa. I punti salienti del programma di Antonio Ingroia

Tra i candidati anche Ghommam Sassi, nato in Tunisia ma cittadino italiano esempio dell’integrazione con il territorio e il tessuto agricolo-economico.

Sarà questa sera la presentazione ufficiale alla cittadinanza della squadra che sosterrà il dott. Antonio Ingroia alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco a Campobello di Mazara. Una squadra omogenea, con giovani e uomoni di esperienza sia nella squadra assessoriale che in quella al consiglio comunale.

Tra i punti salienti del programma di Antonio Ingroia ci sono la costituzione di un consorzio dell’oliva e la valorizzazione degli oltre 12 km di costa come volano per il turismo troppo spesso fermo all’autosostentamento e non ancora capace di aprirsi alla moltidutine di turisti disposti a trascorrere le vancaze in questa terra bellissima.

Gli assessori designati fin qui scelti sono il già sindaco Giuseppe Fazzuni, Michele Melchiorre e Giuseppe Calcagno.

La lista dei candidati al consiglio …









