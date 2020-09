Trapani, più forti del coronavirus: si sono sposati Hindia e Giuseppe 

Finalmente sposi perché l’amore non conosce ostacoli. Hindia e Giuseppe hanno coronato il loro sogno, unendosi in matrimonio.

Sarebbero dovuti convolare a nozze lo scorso 2 settembre.

Lo stesso giorno, però, ricevono una brutta notizia. Le estetiste che lavorano nel centro dove la sposa si era recata, risultano positive al Covid. Il matrimonio, pertanto, viene annullato e dall’altare, gli sposi finiscono in quarantena. Fanno il tampone. Ieri il responso: negativi.

Oggi il matrimonio celebrato da don Antonino Vilardi, nella chiesetta della frazione di Palma.









