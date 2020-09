Trapani, due giovani sposi si sono detti “SÌ” dopo la paura del Coronavirus

Tutte le favole finiscono con un “E vissero felici e contenti” che prevede tanta felicità per i protagonisti.

Finisce così anche il romanzo “I Promessi Sposi”, in cui Renzo e Lucia, dopo tanti ostacoli, riescono finalmente a sposarsi e a coronare il loro sogno d’amore.

Non a caso, questo romanzo è stato associato ad una vicenda tutta trapanese avvenuta nelle settimane scorse, con protagonisti due fidanzati in procinto di sposarsi: Hindia e Giuseppe.

I due ragazzi avevano deciso di sposarsi il 2 settembre ma un imprevisto fece sospendere il matrimonio.

Il “Don Rodrigo” della situazione fu il Covid 19, vero nemico della società odierna.

L’estetista dove era andata Hindia una settimana prima del matrimonio, infatti, era risultata positiva.

Avuta la notizia proprio il giorno del matrimonio, i due sposi decisero di annullare tutto, andare in quarantena volontaria ed effettuare il tampone.

Dopo aver ricevuto la notizia di essere negativi, hanno …









