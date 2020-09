Trapani Calcio allo sbando, Assocalciatori: “Sconcerto e solidarietà”

Clima incandescente in casa Trapani Calcio. La situazione per i tesserati ed i dipendenti extra campo è ormai insostenibile. Esasperazione e rabbia, miste a indignazione e sdegno regnano al “Provinciale”. In una nota a firma del Vice Presidente Vicario dell’Associazione Italiana Calciatori Avv. Umberto Calcagno ecco ben spiegata la situazione:

“I calciatori professionisti attualmente tesserati per il Trapani Calcio S.r.l. e l’A.I.C., a seguito delle ultime gravi omissioni datoriali, intendono rappresentare quanto segue.

Oggi pomeriggio, dopo una lunga e vana attesa, la Società non è stata in grado, per l’ennesima volta, di organizzare la seduta di allenamento nel rispetto dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e Governative competenti.

Ci domandiamo, peraltro, perché, nonostante l’asserito cambio di proprietà e dello staff tecnico, a oggi non solo l’organico dei tecnici …









Leggi la notizia completa