Siracusa. Turisti inglesi danneggiano mentre all’interno vi fanno il bagno, la Fontana di Diana a Ortigia

Un grave episodio di danneggiamento al patrimonio artistico culturale della città di Siracusa è avvenuto la notte scorsa nella centralissima piazza Archimede, nel quartiere di Ortigia.

Due turisti di nazionalità inglese, poco più che trentenni, al loro ultimo giorno di vacanze in città, lasciandosi andare evidentemente a dei festeggiamenti eccessivi per ricordare il loro soggiorno italiano, hanno deciso di farsi il bagno nella fontana di Diana, monumento storico risalente ai primi del Novecento che simboleggia le radici greche della città raffigurando il mito di Aretusa.

I due, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, si sono immersi nella fontana senza rispettare le più evidenti regole di convivenza civica, come più volte l’opinione pubblica ha già amaramente avuto modo di vedere in analoghi episodi avvenuti nelle altre città d’arte italiane come Roma o Venezia.

L’indignazione di chi assisteva allo scempio è stata immediata ed altrettanto tempestivo è stato l’ …









Leggi la notizia completa