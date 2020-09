Sicilia, Commissione Ecomafie dal 22 al 24 settembre in missione per gli impianti di depurazione. Nota on. Caterina Licatini (M5S)

Si avvicina la data della missione in Sicilia della Commissione Parlamentare Ecomafie che prevede una serie di sopralluoghi dal 22 al 24 settembre.

La Commissione Ecomafie torna per la terza volta nell’isola per proseguire l’inchiesta sulle acque reflue aperta lo scorso novembre e successivamente interrotta a causa dell’epidemia da Covid-19.

La prima tappa sarà a Partinico, per l’inquinamento sul fiume Nocella e, successivamente, si svolgerà un sopralluogo al depuratore di Marsala.

Il 23 settembre è previsto un sopralluogo al depuratore di Bocca Arena a Mazara del Vallo e poi ad Agrigento, al quartiere Fontanelle. Nel pomeriggio partenza per sopralluogo al depuratore Acqua dei corsari di Palermo.

Nella giornata conclusiva di giovedì 24 si svolgerà il sopralluogo al depuratore di Porticello – Santa Flavia.

Particolarmente soddisfatta la deputata bagherese Caterina Licatini (M5S), membro della Commissione Ecomafie: “Ho voluto fortemente che la Commissione di cui faccio parte effettuasse questa missione in Sicilia, …









