Regione Siciliana, Nello Musumeci presenta il piano finanziario anti Coronavirus

Il governatore siciliano Nello Musumeci ha presentato il piano finanziario anti-Covid per la Sicilia. Con un piano di 278 milioni di euro, finanziato con fondi Fesr che rientra nelle misure previste dalla legge di stabilità approvata a maggio dall’Ars, si intendono distribuire i contributi ad imprese, turismo,scuola, editoria e ai servizi di trasporto. I fondi serviranno per le misure anti-Covid ma anche per l’acquisto di materiale e dispositivi per contrastare la pandemia. Il presidente della regione ha infine sottolineato che «il piano è stato frutto di un processo di confronto, di concertazione con tutti i gruppi parlamentari della coalizione di governo e opposizione. Ci siamo incontrati, abbiamo comunicato i nostri obiettivi, dal Parlamento sono arrivate le proposte integrative e la legge di stabilità 2020 è stata varata col proposito prioritario di dare sostegno agli operatori economici».

«In questi mesi – continua – ci sono state inevitabili polemiche sui ritardi, ma davvero









