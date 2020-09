Reddito di cittadinanza, Trapani al quarto posto tra le città siciliane con più richieste

La città di Trapani con 21mila domande si trova al quarto posto tra le città siciliane per numero di richieste del reddito di cittadinanza. Al primo posto c’è Palermocon 76mila, poi Catania 63mila e Messina 27.

L’inps ha illustrato i dati inerenti il sussidio del reddito di cittadinanza in Sicilia ed è subito emerso un incremento del 23% delle richieste.

Sono 257 mila i nuclei familiari beneficiari del reddito e Palermo è in testa alla classifica con 76 mila richieste, terza città in tutta Italia dopo Napoli e Roma.

Indicatori della crisi che stanno attraversando le famiglie italiane, c’è l’enorme richieste del reddito d’emergenza (tra le 400 e 800 euro in base in base al reddito e al nucleo familiare), dei bonus mensili per i lavoratori autonomi e del bonus colf esteso anche ai nonni.

Dai rilievi effettuati è però emerso che la gran parte delle famiglie siciliane non utilizza il reddito









