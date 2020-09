Processo Stragi, l’ex pentito Calcara scrive tre missive contro il pm Gabriele Paci 

Tre lettere scritte dall’ex pentito Vincenzo Calcara contro il pm Gabriele Paci, il magistrato che rappresenta l’accusa nei controntii di Matteo Messina Denaro imputato nel processo per le stragi di Capaci e Via D’Amelio, sono state rasmesse per competenza al Tribunale di Catania. Lo ha deciso la corte d’Assise di Caltanissetta.

Le due lettere ed l’esposto scritto dall’ex collaboratore di giustizia, è stato ricevuto dalla Corte. Il giudice Roberta Serio che la presiede, lo ha comunicato in apertura d’udienza senza però acquisirlo agli atti del processo.

Calcara si riferisce alla requisitoria del procuratore aggiunto Paci – (qui la prima parte del nostro speciale dedicato proprio alla requisitoria del processo Stragi, la seconda parte e qui la terza parte) – nel corso della quale il magistrato definì l’ex pentito «uno di quelli che inquinava i pozzi, riferendosi ad alcune omissioni riscontrate nei suoi verbali.

«Le dichiarazioni del …









Leggi la notizia completa