Processo D’Alì, in aula il collaboratore di giustizia Francesco Campanella

Si è tornati in aula a Palermo, al processo d’Appello che vede imputato l’ex sottosegretario ed all’Interno ed ex senatore di Forza Italia Tonino D’Alì. Diversi i testi ascoltati in aula.

Tra questi il collaboratore di giustizia Francesco Campanella che ha detto di aver appreso dal boss di Villabate Nicola Mandalà, che “D’Alì era politico a disposizione della famiglia mafiosa dei Messina Denaro”. Campanella si riferisce al colloquio avuto con Mandalà negli anni ’90 quando era interessato ad aprir una sala bingo a Trapani, e in quell’occasione il boss di Villabate gli consigliò di rivolgersi a D’Alì.

Tra gli altri testi ascoltati anche don Ninni Treppiedi, vicino per un periodo all’ex sottosegretario e alla seconda moglie Antonia Postorivo. Treppiedi ha detto ai giudici che ha preferito interrompere i rapporti quando gli fu chiesto qualcosa contraria alla sua moralità di uomo di Chiesa.

Altra testimonianza in aula è stata quella dell’ex …









