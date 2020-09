Pantelleria, con il Covid la scuola più piccola d’Italia sempre più penalizzata 

A parte 5750 mascherine per gli studenti e 2mila per il personale nonché il gel sanificante pronti in loco per l’uso, la situazione della ‘Direzione didattica Angelo D’Ajetti a Pantelleria, la scuola autonoma più piccola d’Italia per numero di studenti (411 in tutto), è tragicamente nella norma con un “covid che rischia di trasformare i buchi in voragini”. Fortunatamente la campanella suonerà più tardi, il 24 settembre, ed “io, in barba alle difficoltà, accetto la sfida”. A lanciare l’allarme all’Adnkronos è il dirigente scolastico Fortunato di Bartolo, il terzo nominato in carica in un anno, dal settembre 2019 quando il coronavirus non era ancora entrato in scena.

“Manca del tutto la segreteria amministrativa, a parte la direttrice appena nominata sabato scorso”, riferisce il preside della D’Ajetti, composta da sette plessi nelle diverse contrade, tre di primaria e 4 d’infanzia. Il che vale a dire che acquisti, nomine, contratti sono praticamente bloccati; l’assistente tecnico, fondamentale nel …









Leggi la notizia completa