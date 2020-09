Nuova sede per l’ Agenzia delle Entrate di Castelvetrano

L’ufficio territoriale di Castelvetrano cambia sede: da lunedì 21 settembre l’ufficio si trasferirà da via IV Novembre in via Sardegna n° 7. Nessuna modifica per i giorni e gli orari di apertura al pubblico. L’ufficio sarà aperto, come di consueto, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00.

Il nuovo numero di telefono è: 0923 322586 . Resta invariato invece l’indirizzo e-mail: dp.Trapani.utCastelvetrano@agenziaentrate.it.

Ulteriori informazioni sono reperibili nella pagina dedicata del sito internet regionale, all’indirizzo https://sicilia.agenziaentrate.it.

