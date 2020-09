Nuova scossa di terremoto nel salemitano. Dopo quelle avvertite nei giorni scorsi, stasera alle 23.04 un nuovo leggero sisma di magnitudo 1,3 Richter ha avuto come epicentro la cittadina in provincia di Trapani. La profondità è stata di 11,8 Km: questo quanto attestato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

