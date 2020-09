L’attività svolta ha permesso di rinvenire 63 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui parte già suddivisa in dosi, con materiale per la pesatura e il confezionamento, nonché 83 cartucce calibro 12, 17 calibro 38 special e una calibro 7,62, tutte illegalmente detenute.

L'articolo Nascondeva in casa cocaina pronta per lo spaccio e cartucce, arrestato un marsalese sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









