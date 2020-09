Mazara, reparto covid presso l’Ospedale “A. Ajello”: iniziati già i lavori (senza nessun confronto). Città senza un “padrino politico”?

Nervoso, infastidito ma determinato a fare il possibile per ottenere chiarezza e rassicurazioni in merito alla recente decisione dell’Assessorato regionale alla Salute e dell’Asp di Trapani di realizzare nell’ospedale “A. Ajello” di Mazara del Vallo un reparto Covid-19 e di malattie infettive. E’ apparso così il sindaco Salvatore Quinci rispondendo alla domanda del sottoscritto ieri mattina in apertura di una conferenza stampa relativa alla nuova gestione della raccolta dei rifiuti in Città.

Il primo cittadino mazarese non ha certamente preso bene di non essere stato preventivamente sentito in merito al piano previsto dall’Assessorato regionale alla Sanità, comunicato agli organi di stampa soltanto qualche giorno fa, ma ancor più dalla Direzione Generale dell’Asp di Trapani che ha in pratica iniziato i lavori per l’allestimento del reparto covid presso l’ospedale mazarese.

Il sindaco Salvatore Quinci ha reso noto che ha già interloquito con il Commissario …









