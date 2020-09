Marsala, Baglio Oneto vince il premio “Travellers Choise 2020”

Baglio Oneto di Marsala è stato premiato come vincitore del premio Travellers ‘Choice 2020 entrando così a “far parte del 10% dei migliori hotel del mondo”.

Questo importante riconoscimento è basato sulla base di un anno intero di recensioni su Tripadvisor , prima di qualsiasi cambiamento causato dalla pandemia.

I vincitori del premio sono noti per aver ricevuto costantemente ottimi feedback dai viaggiatori, posizionandoli nel 10% più alto delle attività ricettive in tutto il mondo.

“Nel 1700 il Baglio Oneto nasceva come luogo di villeggiatura e di produzione agricola, ancora oggi l’accoglienza è affidata alla “nobile arte dell’ospitalità” e non possiamo che ringraziare i nostri ospiti per l’apprezzamento che ci riservano. Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo ha aperto le porte ai viaggiatori per condividere la bellezza paesaggistica, architettonica, artistica e naturalistica di questo luogo, per raccontare la storia di questo lembo di terra, dei bagli e della famiglia Oneto, e, ultimo ma non …









