Marsala: arrestato dai carabinieri, aveva in casa 63 grammi di cocaina e 83 cartucce

Trovato in casa con 63 grammi di cocaina già suddivsa in dosi, materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente e 83 cartucce di diverso calibro, detenute in maniera illegale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marsala e della Stazione di Petrosino, hanno arrestato il 46enne marsalese Salvatore Marino, già con precedenti di polizia.

La droga e le cartucce sono state sequestrate, mentre Marino espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illecita di munizionamento per armi comuni da sparo. Al termine del rito direttissimo, ieri il Giudice Monocratico del Tribunale Lilybetano ha convalidato l’arresto e disposto per il Marino gli arresti domiciliari con bracciale elettronico.









