Mafia, processo “Pionica” alle battute finali

Un vecchio episodio poco noto ai più è stato citato dal pm della Dda Gianluca De Leo nelle battute iniziali della requisitoria, davanti il Tribunale di Marsala, nel processo scaturito dall’operazione antimafia “Pionica” del 12 marzo 2018.

“Antonio Salvo – ha detto il pm – ha rischiato la vita: diede 500 milioni di lire a Giovanni Brusca, senza per altro riaverli indietro. I vertici di Cosa Nostra trapanese, infatti, non gradirono e si tenne anche un vertice tra tutti i capimafia della provincia per decidere l’eventuale soppressione, che non avvenne soltanto perché Antonio Salvo si impegnò con loro a finanziare l’acquisto di sostanze stupefacenti”.

Antonio Salvo, compare del presunto capomafia di Salemi Michele Gucciardi, è nipote dei cugini Ignazio e Nino Salvo, esattori mafiosi di Salemi. In passato, è stato processato per mafia, ma è stato assolto. E’ l’ex marito di Giuseppa Salvo (che non è parente dei cugini Salvo mafiosi) …









