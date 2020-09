liberateipescatoridimazara, iniziativa di Primapagina

La redazione di Primapaginamazara e le redazioni dei diversi portali del network Primapaginasicilia, invitano la community di Facebook a dare la propria solidarietà ai pescatori sequestrati da quasi 20 giorni Bengasi e ai loro familiari

Nel concreto, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, soprattutto a livello nazionale, per la rapida soluzione della vicenda, invitiamo tutti i nostri lettori ad aggiungere un motivo-cornice alla vostra immagine del profilo di fb. Cercatela fra i motivi disponibili con il nome: “Liberate i pescatori di Mazara”, selezionatela ed aggiungete infine nella didascalia del post con la nuova immagine profilo l’hashtag #liberateipescatoridimazara

Facciamo sentire la nostra vicinanza ai lavoratori del mare e alle loro famiglie!

Francesco Mezzapelle

Come ad aggiungere o rimuovere un motivo in una foto su Facebook

