Le offerte di Ryanair: da Trapani si vola a Milano Bergamo a 20 euro. Ecco le date 

Ryanair lancia una nuova campagna promozionale con voli a tariffa scontata su alcune tratte e tra queste c’è anche la Milano (Bergamo) – Trapani.

Dando una rapida occhiata al sito della compagnia low – cost, si trovano biglietti a meno di 20 euro già a partire da fine Settembre.

Molte date con prezzi ridotti, a 20 euro, anche ad Ottobre e Novembre. E si può già prenotare ora per Dicembre, con qualche accorgimento, dato che, sotto Natale, si rischia il solito salasso.

Ma c’è di più: perché se si prenota per Settembre, Ottobre, Novembre, dato che il Covid rende ogni spostamento soggetto a cambiamenti dell’ultimo minuti, Ryanair annuncia che non farà pagare nessuna penale in caso di modifica delle date.









