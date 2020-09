Il regista messinese Gianfranco Serraino è stato ucciso a Los Angeles

AGI – Il regista messinese Gianfranco Serraino, che lavorò alla Piovra 6 ed è stato definito come uno dei più interessanti autori di documentari sulla scena internazionale, è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione di Los Angeles, dove viveva da alcuni anni. “Da quello che abbiamo appreso finora non si e’ trattato di un evento avvenuto al culmine di una lite. Il ricercato e’ una persona estranea alla casa, e noto per problemi psichici“, ha spiegato Giorgio Serraino, fratello minore, ripercorrendo quella che e’ stata l’ultima giornata di Gianfranco e sperando di avere al piu’ presto notizie sulla cattura da parte delle autorita’ americane della persona che lo ha accoltellato.

“Mio fratello si trovava a casa assieme ad un amico quando ha ricevuto la notizia di un finanziamento grazie al quale avrebbe potuto produrre il suo prossimo lavoro. Doveva essere un giorno lieto – continua – invece l’amico che era …









