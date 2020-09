Il manuale Cencelli e le elezioni a Marsala

Il vecchio caro e intramontabile “manuale Cencelli” viene sempre in soccorso.

Chi ha qualche stagione alle spalle o ha passione per la politica partitica italiana, conosce l’espressione giornalistica. Fu coniata allorquando il funzionario Dc Massimiliano Cencelli per dirimere una questione sugli incarichi governativi propose a Cossiga ed altri democristiani di affidare gli incarichi proporzionalmente al consenso elettorale ottenuto e al peso specifico dei partiti , all’interno di essi in relazione alle correnti, tutto non tenendo conto del merito e della competenza. Questa pratica ha assunto nella seconda repubblica un accezione negativa, e l’avversione di questa teoria è stato un cavallo di battaglia dei grillini. Poi il successo alle urne, i famigerati contratti di governo. Le correnti penentastellati si sono palesate. Centrista quella rappresentata da Crimi e Di Maio. Progressista e di sinistra quella di Fico Patuanelli e Morra. Poi gli ortodossi “nemici” storici del PD, Di Battista e Lezzi che hanno …









