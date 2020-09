A pochi giorni dall’inizio della 103esima edizione del Giro d’Italia, arriva la comunicazione ufficiale del percorso della 2^ tappa che partirà domenica 4 ottobre da Alcamo per giungere ad Agrigento. I responsabili del percorso infatti hanno deciso di attraversare alcune vie del centro belicino, come già era successo nel 2018. Ecco le vie interessate: Viale Papa Giovanni XXIII, via Filippo Turati, Via Cialona, Viale d’Italia, Via Palermo, Via Libertà, Via La Masa, SP San Rocco, SS 188, bivio Cappuccini, Via Castelvetrano fino a raggiungere lo scorrimento veloce Castelvetrano – Sciacca in direzione Menfi.

The post Il giro d’Italia, passerà da Partanna first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa