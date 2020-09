Il giornalista trapanese Marco Bova protagonista di “La verità è latitante”. Oggi la prima visione assoluta

Andrà in onda oggi alle 17:15, in prima visione assoluta, sulla piattaforma mymovies.it il film “La verità è latitante”, finalista al festival “Visioni dal Mondo” nella sezione “Concorso Italiano storia dal mondo Contemporaneo”.

Il film, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia con la regia di Rosario Minervini, racconta la storia del giovane giornalista trapanese Marco Bova e della sua ossessione nei confronti di Matteo Messina Denaro che lo ha portato a ritornare nella propria terra dopo gli studi a Roma.

Ed è proprio per questa ossessione che il protagonista si vede costretto a mettersi sempre più in gioco nel mondo che lo circonda, nel tentativo di cercare quella “verità latitante”.

Oltre ad essere giornalista di importanti testate, Marco Bova è anche un videomaker e autore di tanti documentari come “Berlusconi – la Genesi” o “Ciapani – Trapani senza marketing”.

«Il film – ha dichiarato precedentemente il regista Minervini – è iniziato come un racconto









