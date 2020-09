I pescatori di Mazara sequestrati in Libia saranno processati 

I pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia andranno a processo. L’ha fatto sapere il presidente della commissione Affari esteri di Tobruk, Yusuf Al-Agouri alla Stampa: «Come abbiamo detto alle autorità italiane i natanti sono stati fermati perché svolgevano attività di pesca nella zona economica esclusiva della Libia, secondo le segnalazioni ricevute, il fatto è considerato una violazione della legge libica. Da parte nostra rinnoviamo la richiesta di rimpatrio dei calciatori libici arrestati in Italia che avevamo avanzato prima della vicenda dei pescherecci».

Spiegano Paci e Semprini su La Stampa: «Sull’argomento era intervenuto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha assicurato il massimo impegno del governo per una risoluzione positiva della vicenda. Aggiungendo tuttavia che “l’Italia non accetta ricatti, i nostri concittadini devono tornare a casa”. La vicenda si inserisce in una fase assai delicata del dialogo intra-libico in cui sia il premier del …









Leggi la notizia completa