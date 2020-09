Guardia di Finanza: avvicendamento al gruppo di Trapani, arriva il Tenente Colonnello Squillacioti

Il Tenente Colonnello Antonio Squillacioti è il nuovo Comandante del Gruppo di Trapani. Subentra al Tenente Colonnello Lorenzo Vanella, che è stato trasferito a dirigere il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lucca.

Il Tenente Colonnello Antonio Squillacioti, 50 anni, originario di Messina, nell’ultimo incarico comandava il Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo.

