Erice, Toscano ritorna Sindaco dopo la sospensione 

Di nuovo in carica. Daniela Toscano si è ripresa le redini del Comune di Erice, ritornando a ricoprire il ruolo di sindaco. Il suo reintegro è stato sancito dalla Prefettura. E Daniela Toscano, coinvolta nello scandalo per la realizzazione del parcheggio di San Giuliano e indagata per abuso d’ufficio, ieri, ha presieduto la prima riunione di Giunta chiedendo notizie sul bilancio comunale.

Daniela Toscano ha potuto riprendere il suo posto ottemperando all’iter previsto dalla Legge Severino, grazie alla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di Erice del “verbale di notifica e contestuale cessazione della misura cautelare del divieto di dimora nei Comuni di Trapani ed Erice”, consegnato alla stessa sindaca lo scorso 8 settembre.

Dovrà, però, ora fare i conti con una opposizione più agguerrita che mai e con un’indagine ufficialmente chiusa ma che può riservare nuove sorprese.









