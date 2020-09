Elezioni a Marsala. Ecco la scheda per il voto del 4 e 5 ottobre

Ecco la scheda elettorale che i cittadini di Marsala troveranno nei seggi per le elezioni comunali del 4 e 5 Ottobre.

Una scheda che ha suscitato le polemiche della Lega che ha fatto ricorso contro la disposizione dei candidati.

Nel prendere visione della griglia della scheda elettorale, la Lega Sicilia per Salvini Premier ha immediatamente notato una anomalia grafica che non veniva riscontrata invece nei facsimile delle altre città della provincia chiamate al voto e visualizzabili sul sito della Prefettura di Trapani. Qui la scheda elettorale.









